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Цыганков рассказал, кто помог ему забить дебютный мяч за сборную


фото: Reuters
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков после матча против Люксембурга (2:1) заявил, что в его первом голе за национальную команду большая заслуга партнеров по команде Александра Зинченко

Об этом Цыганков рассказал в интервью ТК "Футбол 1/2" .

"Зина просто умный парень, он видит такие ситуации. Тем более мы не первый год играем в сборной, в молодежной играли. Есть какое-то понимание, и он увидел, что я один был в той зоне и просто отдал передачу", - сказал Цыганков.

По словам полузащитника, сборная Украины сражалась до финального свистка.

"Каждый шанс, который у нас появлялся, пытались его использовать. Повезло, возможно, свой игрок срезал мяч в ворота, но повторюсь: везет сильнейшим.

Можно искать отговорки: поле, соперник. Соперник хороший, умеет играть в футбол, он показал это с нами и в матче с Литвой. У нас был план на игру, но некоторые футболисты отдали много сил против Португалии. Возможно, была некоторая опустошенность, не было сил, но повторюсь: самое главное - это результат, и приветствуем нашу всю страну, мы берем 3 очка и едем домой", - сказал Цыганков.

Следующий матч в отборе на Евро-2020 Украина проведет 7 июня против Сербии.

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