//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Цена на автогаз в Украине уже превысила 12 грн. Инфографика

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 19 коп., до 12,04 грн за литр

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr .

На заправочных станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 14 и 15 коп. - до 12,39-12,40 грн / л.

В сети "Привата" ( "Укрнафта", "Авиас", ANP и др., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 39-49 коп. - до  11,78-11,87 грн / л.

Цены также выросли в AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango и "Укргаздобыча" на 6-30 коп.

Напомним, оптовые цены сжиженного газа начали повышаться с 18 февраля. За этот период они выросли на 4580 грн / т, или 22,7%.

Розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 1,57 коп.за литр или на 13%.

Читайте также: Почему дорожает газ на авто и чего ждать водителям

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать