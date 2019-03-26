Цена на автогаз в Украине уже превысила 12 грн. Инфографика
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr .
На заправочных станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 14 и 15 коп. - до 12,39-12,40 грн / л.
В сети "Привата" ( "Укрнафта", "Авиас", ANP и др., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 39-49 коп. - до 11,78-11,87 грн / л.
Цены также выросли в AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango и "Укргаздобыча" на 6-30 коп.
Напомним, оптовые цены сжиженного газа начали повышаться с 18 февраля. За этот период они выросли на 4580 грн / т, или 22,7%.
Розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 1,57 коп.за литр или на 13%.
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- Напомним, еще 18 марта средняя розничная цена на автогаз составляла 11,08 грн / л .
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