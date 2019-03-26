Более 2 млн пенсионеров в марте получили единовременную доплату

26 марта, 2019, 15:59

В этом месяце одноразовую доплату к пенсии в размере 1205 грн получили 2,16 млн человек

Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Еспресо.TV.

Рева сообщил, что аналогичная выплата для 2 млн 162 тыс. 50 пенсионеров будет проведена и в апреле 2019 года.

Правительство приняло решение выплатить дополнительно в марте и апреле 2410 грн пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, однако получают меньше 1669 грн (или 40% от минимальной зарплаты в 4173 грн).