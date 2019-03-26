Более 2 млн пенсионеров в марте получили единовременную доплату
26 марта, 2019, 15:59
В этом месяце одноразовую доплату к пенсии в размере 1205 грн получили 2,16 млн человек
Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Еспресо.TV.
Рева сообщил, что аналогичная выплата для 2 млн 162 тыс. 50 пенсионеров будет проведена и в апреле 2019 года.
Правительство приняло решение выплатить дополнительно в марте и апреле 2410 грн пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, однако получают меньше 1669 грн (или 40% от минимальной зарплаты в 4173 грн).
- Ранее первый вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что 2,5 млн пенсионеров повысили пенсию на 1 тыс. грн .
- Порошенко анонсировал доплаты пенсионерам и предположил введение 13-й пенсии
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