Более 2 млн грн для политической партии: ГПУ подозревает женщину в незаконных пожертвованиях

26 марта, 2019, 14:26

Гражданка Украины внесла более 2,2 млн грн на счет политической партии, оставшись анонимной

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура Киева, следователи СБУ и столичная полиция сообщили о подозрении гражданке Украины, которая осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 159-1 УК.

Во время досудебного расследования установили, что гражданка вступила в сговор с руководителем отделения одного из украинских банков. Руководитель банка, в свою очередь, воспользовалась своим служебным положением и обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых осуществили незаконные банковские операции.

Отмечается, что подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, при этом незаконно использовала персональные данные 15 граждан Украины и не указала себя как владельца средств и их плательщика, таким образом оставшись анонимным лицом.

По результатам следствия лицу, которое осуществляло анонимное финансирование политической партии, объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 УК (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации).

Также решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Как сообщает издание "Украинская правда", речь идет о партии "Батькивщина" .