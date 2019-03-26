Археологи раскопали неизвестный город на территории Ирака

26 марта, 2019, 20:43

Археологи открыли древний потерянный город на территории современного иракского Курдистана

Каменные фундаменты, таблички и другие исторические артефакты указывают на то, что город процветал у подножия гор Загрос около 4 тысяч лет назад, сообщает УНИАН со ссылкой на Newsweek.

Найденное поселение удивило исследователей, называющих открытие в местности под названием Кунара маленькой революцией. Группа французских ученых работала в историческом районе с 2012 до 2018 года. Это стало возможным только после падения режима Саддама Хусейна в Ираке.

Раскопки в Кунаре указывают на то, что здесь когда-то процветал город горного народа, жившего у западной границы Месопотамии. Ученые нашли доказательства того, что жители затерянного города занимались разведением скота, строили системы орошения, а также вели торговые записи о продаже различных товаров, например, муки.

На найденных в Кунаре каменных табличках содержатся символы, которые описывают древний регион, простиравшийся от южных границ современной Турции до Персидского залива. Ученые считают, что найденный город существовал во времена первой империи на территории Междуречья - Аккадской империи.

Найденные во время раскопок наконечники для стрел были сделаны из редких материалов, таких как обсидиан, которые в те времена транспортировали из Анатолии за сотни миль.

По словам археолога Алин Тэну, это означает, что город был довольно состоятельным. На это также указывают и украшенные фрагменты керамики с изображениями богатой жизни.