6 убитых и 4 раненых боевика, сожженные оружие и техника: ВСУ уничтожили командный пункт "ЛНР", сняв это на видео
26 марта, 2019, 14:19
Боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт боевиков на Луганщине: оккупанты потеряли шестерых боевиков, еще четверо получили ранения
Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин в Facebook .
За этим командным пунктом боевиков, расположенным на окраине брошенного небольшого поселка, долго и тайно наблюдали. Военные собирали информацию и пытались все сделать очень аккуратно и, по возможности, не проявить себя, говорится в сообщении.
Волонтер отмечает, что накануне операции работала разведка и наблюдатели на позициях. Информация собиралась, накапливалась и хорошо анализировалась.
"Работали наши "глаза в небе" - квадрокоптер и беспилотники", - написал Мисягин.
По его словам, военные ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей, а потом пришло время "X" и операция началась. Украинские военные подняли квадрокоптер для точной корректировки огня.
"Несколько минут и от командного пункта боевиков ничего не осталось", - отметил волонтер.
С помощью дрона были полностью уничтожены командный пункт, а также КамАЗ с зенитной установкой - 2 шт, БМП, фургон, 2 автомобиля. Во время операции 6 боевиков были убиты и 4 ранены, говорится в сообщении.
- Напомним, 12 марта СММ ОБСЕ зафиксировала, как на Донбассе боевики обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5 .
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