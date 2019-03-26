6 убитых и 4 раненых боевика, сожженные оружие и техника: ВСУ уничтожили командный пункт "ЛНР", сняв это на видео

26 марта, 2019, 14:19

Боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт боевиков на Луганщине: оккупанты потеряли шестерых боевиков, еще четверо получили ранения

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин в Facebook .

За этим командным пунктом боевиков, расположенным на окраине брошенного небольшого поселка, долго и тайно наблюдали. Военные собирали информацию и пытались все сделать очень аккуратно и, по возможности, не проявить себя, говорится в сообщении.

Волонтер отмечает, что накануне операции работала разведка и наблюдатели на позициях. Информация собиралась, накапливалась и хорошо анализировалась.

"Работали наши "глаза в небе" - квадрокоптер и беспилотники", - написал Мисягин.

По его словам, военные ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей, а потом пришло время "X" и операция началась. Украинские военные подняли квадрокоптер для точной корректировки огня. "Несколько минут и от командного пункта боевиков ничего не осталось", - отметил волонтер. С помощью дрона были полностью уничтожены командный пункт, а также КамАЗ с зенитной установкой - 2 шт, БМП, фургон, 2 автомобиля. Во время операции 6 боевиков были убиты и 4 ранены, говорится в сообщении.