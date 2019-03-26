15 тысяч львовян пришли на встречу с Юлией Тимошенко

26 марта, 2019, 21:18

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщина".

На встречу с ней пришло около 15 тысяч граждан.

Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула: задача нового президента - вернуть газ собственной добычи на потребности населения и бюджетной сферы и выполнить решение суда, установив обоснованную цену на газ.

По ее словам, тарифы - это также налог, с помощью которого власть собирала с людей невероятные деньги. В частности, то, что цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются завышенными, признал Окружной административный суд. Киева. Это решение подтверждает обоснованность претензий Юлии Тимошенко к Кабмину.

Именно поэтому, заверила председатель партии, после выборов новый президент должен установить справедливую цену - вдвое ниже сегодняшней.

"Если поднять из-под земли газ, доставить в дом человека, заплатить налоги и оставить газовой отрасли 30% прибыли для развития, цена составляет 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, как сейчас", - пояснила она.

Юлия Тимошенко убеждена, что сейчас настало время прекратить это издевательство мафии над людьми, и напомнила: действующая власть запланировала еще поднять тарифы с 1 мая на 15%, а с декабря - на 25%.

Все необходимые шаги для улучшения жизни людей, которые Юлия Тимошенко воплотит в жизнь, четко определены в обязательстве, которое она подписала перед каждым гражданином Украины.

"Я имею политический опыт и никогда не возьму обязательства, которые я не буду способна выполнить", - отметила кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко также отметила, что 31 марта - это не просто выборы президента, это для Украины и для всех нас уникальный шанс выйти из руин и встать на путь развития и становления.

"Я прошу вас почувствовать этот исторический момент!" - подытожила она.