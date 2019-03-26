100% за 17 минут: в Xiaomi разработали зарядку нового поколения
26 марта, 2019, 14:03
Xiaomi успешно протестировала новую технологию быстрой зарядки с мощностью в 100 ватт. С ее помощью батарею на 4000 мА/ч зарядили за 17 минут
Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на главу Xiaomi Лина Бина.
Новая зарядка Xiaomi работает почти вдвое быстрее технологии SuperVOOC от Oppo, которая заряжает устройства на мощности в 50 ватт. За одно и тот же время смартфон Oppo зарядился на 65%, а Xiaomi - на 100%.
Лень Бин не раскрыл никаких подробностей о работе технологии и не объявил, когда они станут доступными. Как предположили в Gizmochina, скорее всего Mi Mix 4 станет первым смартфоном, который получит поддержку новой зарядки. К тому же незадолго до демонстрации Xiaomi выпустила тизер обновления Mix 3.
- Более 500 тыс. пользователей Android загрузили на свои смартфоны "вредные" приложения под видом игр с Google Play. Узнайте, какие программы являются опасными
- Предупреждение для пользователей Apple: буква "d" не всегда буквой "d", если она отображается в адресной строке Safari, и может представлять угрозу
- 86% лучших VPN-приложений опасны. Разработчиками 60% лучших бесплатных мобильных VPN-приложений в Google Play Store и Apple Play Store являются граждане Китая, и в большинстве таких приложений очень слабая политика конфиденциальности данных пользователей
- Пользователей Instagram проинформировали об уязвимости в безопасности соцсети, что может привести к открытию их личных паролей широкой общественности
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко