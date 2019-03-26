100% за 17 минут: в Xiaomi разработали зарядку нового поколения

26 марта, 2019, 14:03

Xiaomi успешно протестировала новую технологию быстрой зарядки с мощностью в 100 ватт. С ее помощью батарею на 4000 мА/ч зарядили за 17 минут

Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на главу Xiaomi Лина Бина.

Новая зарядка Xiaomi работает почти вдвое быстрее технологии SuperVOOC от Oppo, которая заряжает устройства на мощности в 50 ватт. За одно и тот же время смартфон Oppo зарядился на 65%, а Xiaomi - на 100%.

Лень Бин не раскрыл никаких подробностей о работе технологии и не объявил, когда они станут доступными. Как предположили в Gizmochina, скорее всего Mi Mix 4 станет первым смартфоном, который получит поддержку новой зарядки. К тому же незадолго до демонстрации Xiaomi выпустила тизер обновления Mix 3.