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Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур - совместный опрос трех социологических центров

Лидером президентского рейтинга остается В.Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Ю.Тимошенко поддерживают 16,6%, П.Порошенко - 16,4%
Согласно результатам совместного социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), 35% считают, что ситуация в стране улучшится в результате президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года (за последний квартал показатель улучшился с 31% до 35%).
 
В то же время 32% считают, что она не изменится, 10% - вообще имеют негативные ожидания от выборов. Относительно высокий уровень оптимизма по улучшению ситуации в стране в результате выборов демонстрируют сторонники В.Зеленского, Ю.Тимошенко и П.Порошенко. Худшие ожидания наблюдают среди тех, кто не намерен голосовать.
 
84% опрошенных декларируют свою готовность принять участие в выборах Президента Украины.
 
Лидером президентского рейтинга остается В.Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Ю.Тимошенко поддерживают 16,6%, П.Порошенко - 16,4%. За Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Ю.Бойко - 8,4 %%, О. Ляшко - 5,3%, А. Вилкула - 4,0%, И.Смешко - 3,7%. Рейтинг других кандидатов - ниже 2%.
 
К этому времени практически каждый четвертый не определился с выбором. Больше всего таких на Галичине, Севере, в Центре и на Востоке страны.
 
В.Зеленский имеет прочные электоральные позиции на Юге и Востоке, а также в Центре, на Западе, Севере и в столице. Ю.Тимошенко и П.Порошенко - в центрально-западных макрорегионах. Гриценко - на Западе и Галичине, а Ю.Бойко и Вилкул. - на Юге, Востоке и Донбассе. Ляшко имеет относительно высокую поддержку в регионах Запада, Центра и Севера.
 
В.Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Ю.Тимошенко - среди старших избирателей. Если В.Зеленского, П.Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Ю.Тимошенко - женщины.
 
Антирейтинг кандидатов возглавляет П.Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Ю.Бойко - 20%, О.Ляшко - 18%, В.Зеленского - 14%, А. Вилкула - 11%.
 
Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (26% против 19%). В то же время, В.Зеленский побеждает как в паре с П.Порошенко (39% против 18%), так и с Ю.Тимошенко (34% против 21%).
 
Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил. Лидером рейтинга является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 24,8% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать. Поддержка Батькивщины составляет 17,6%, БПП Солидарность - 14,7%, Гражданской позиции - 9,3%, Оппозиционной платформы - 9,2%, Радикальной партии - 5,3%. Рейтинг Оппозиционного блока составляет 4,4%, ВО "Свобода" - 3,1%, Самопомощи - 2,5%. Тех, кто еще не определился с выбором политической силы - почти 30%.
 
Самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" - на Юге и Востоке страны, Батькивщины - в Центре, БПП Солидарность - в Галичине, оппозиционные платформы и Оппозиционного блока - в юго-восточных областях и на Донбассе.
 
65% опрошенных отметили, что не сталкивались лично с фактами подкупа во время этой президентской избирательной кампании. С другой стороны 27% сказали, что имели такой опыт: 6% - лично, 21% - слышали об этом от близких и знакомых. Больше всего тех, кто отмечал о фактах подкупа, зафиксировано среди жителей Юга, Донбасса, Севера и в столице.
 
42% отметили, что ожидают значительных фальсификаций на выборах Президента 31 марта 2019 года. 41% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 6% вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов. Больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций, среди жителей Юга, избирателей Вилкула и Ю.Бойко, а также тех, кто вообще не будет участвовать в выборах.
 
Выборка: 15 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%. Сроки проведения: 5-14 марта 2019
 
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