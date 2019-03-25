Зеленский потратил на рекламу в СМИ меньше, чем Тимошенко и Порошенко, - КИУ

25 марта, 2019, 13:35

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Владимир Зеленский потратил на рекламу в СМИ 64 млн грн (74% от избирательного фонда). Юлия Тимошенко - 118 млн грн (72%), а Петр Порошенко - 251 млн грн. (61%)

Кандидат в президенты Юрий Кармазин потратил на рекламу в СМИ 100% средств - 368 тыс. грн.

На втором месте Юрий Бойко -84% средств или 39 млн. грн.

На третьем - Сергей Тарута 82% средств или 80 млн. грн.

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Далее следуют Василий Журавлев 81% или 279 тыс. грн.

Виктор Бондарь на рекламу в СМИ потратил также 74% своего избирательного фонда (4 млн. грн.).

Руслан Кошулинский - 71% (11 млн. грн.),

Часть кандидатов не указали никаких расходов за отчетный период (с момента открытия избирательного фонда в 18 марта 2019). Это Александр Ващенко, Николай Габер , Александр Данилюк , Роман Насиров, Руслан Рыгованов , Александр Соловьев.

На сайте ЦИК пока отсутствуют отчеты Геннадия Балашова, Александра Вилкула, Дмитрия Гнапа, Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова, Виктора Кривенко, Олега Ляшко, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Владимира Петрова. Отчеты других кандидатов доступны.