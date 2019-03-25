Юпитер мог сформироваться гораздо дальше от Солнца, - ученые
Об этом пишет New Atlas.
Сейчас Юпитер вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 780 млн км, или 5,2 астрономических единиц. Однако это расстояние не всегда была таким, считают ученые. Существует вероятность того, что газовый гигант сформировался в другом месте Солнечной системы и со временем мигрировал на свою нынешнюю позицию.
На основе компьютерного моделирования исследователи показали, что Юпитер сформировался в четыре раза дальше от Солнца, чем находится сейчас. Примерно через 2 или 3 млн лет после образования гравитационные силы привлекли его ближе к Солнцу - и процесс сдвига занял около 700 тыс. лет.
"Это первый случай, когда у нас есть доказательства того, что Юпитер сформировался далеко от Солнца, а затем мигрировал на его нынешнюю орбиту. Мы обнаружили доказательства миграции в астероидах-троянцах, находящихся на орбите вблизи Юпитера", - комментирует Саймон Пирани, ведущий автор исследования.
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