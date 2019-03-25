Игрок сборной Украины рассказал, как вместо него купили другого футболиста
25 марта, 2019, 09:18
Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус прокомментировал один странный трансфер
Об этом сообщает Football Hub .
"Тренер рассказал интересную историю. Однажды футболиста купили в другой клуб, потому что думали, что это я. Мы внешне похожи. Дали ему контракт, но потом поняли, что ошиблись. Предложение из Турции? Если бы я поехал туда, то можно было бы сдаваться и складывать ручки. Поехать туда за бешеные деньги, через 2-3 года вернуться в Украину, но тогда со своими амбициями можно было бы завязывать ", - сказал Безус.
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