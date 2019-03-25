Венесуэла погрузилась во тьму. В стране произошло массовое отключение света
25 марта, 2019, 20:48
В Венесуэле массово отключают электроэнергию, нет света и в столице страны - Каракасе
Об этом сообщает AFP.
"Новые отключения поражают ряды Венесуэлы, включая Каракас", - говорится в сообщении.
Сейчас причина блэкаут неизвестна.
#BREAKING New blackout hits swaths of Venezuela including Caracas: AFP and social media users pic.twitter.com/YaoOcWC2Bh- AFP news agency (@AFP) 25 марта 2019 г
- Напомним, 11 марта 2019 года США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая недавно была включена в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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