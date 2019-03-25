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Венесуэла погрузилась во тьму. В стране произошло массовое отключение света

В Венесуэле массово отключают электроэнергию, нет света и в столице страны - Каракасе

Об этом сообщает AFP.

"Новые отключения поражают ряды Венесуэлы, включая Каракас", - говорится в сообщении.

Сейчас причина блэкаут неизвестна.

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