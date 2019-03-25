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В Запорожской области девочка выпила шесть литров воды и впала в кому


фото: reporter.kr.ua
В Мелитополе Запорожской области шестилетняя девочка впала в кому из-за отека мозга

Об этом сообщает Z-City.

Она была доставлена в одну из местных больниц - у нее подозревали менингит. Реаниматологи, которые приехали из Запорожья, диагноз "менингит" не подтвердили. Они были уверены - у ребенка отек мозга.

"Родители заподозрили, что их дочь чем-то отравилась. Поэтому было решено промыть ребенку желудок. Однако родители переусердствовали - в общем шестилетняя девочка выпила шесть литров воды. Именно такое количество выпитой жидкости и спровоцировало отек мозга и, как следствие, кому", - говорится в сообщении .

Врачи делают все возможное, чтобы ребенок выжил, но никаких прогнозов не дают. Позже стало известно, что девочку перевели в Запорожскую областную детскую больницу.

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