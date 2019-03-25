В Запорожье задержали трех мужчин, которые торговали оружием из ООС
25 марта, 2019, 15:32
В центре Запорожья сотрудники СБУ задержали трех мужчин, которые пытались продать оружие
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, мужчин задержали 25 марта на Набережной магистрали при попытке продать оружие. У злоумышленников при себе были 12 боевых гранат, а также тротиловые шашки, количество которых не уточняется.
По предварительным данным, оружие привезено из зоны операции объединенных сил.
По данным СБУ, задержанные злоумышленники наладили поставки оружия из Донбасса и продавали ее представителям криминалитета. Открыто уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
- Напомним, 7 марта СБУ заявила, что разоблачила банду, которая вывозила боеприпасы из района ООС: управляемые ракеты, реактивные гранаты, взрывчатку
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