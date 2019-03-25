25 марта, 2019, 15:32

В центре Запорожья сотрудники СБУ задержали трех мужчин, которые пытались продать оружие

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, мужчин задержали 25 марта на Набережной магистрали при попытке продать оружие. У злоумышленников при себе были 12 боевых гранат, а также тротиловые шашки, количество которых не уточняется.

По предварительным данным, оружие привезено из зоны операции объединенных сил.

По данным СБУ, задержанные злоумышленники наладили поставки оружия из Донбасса и продавали ее представителям криминалитета. Открыто уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).