В Японии на базе морской пехоты США неизвестные устроили взрывы

25 марта, 2019, 09:55

На японском острове Окинава неизвестные взорвали несколько газовых баллонов на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукеран

Об этом сообщает NHK .

"Взрывы произошли у входа на втором этаже офиса в Кэмп-Дзукеран, где находится командный центр американских войск в южной префектуре Японии", - говорится в сообщении.

Они проникли внутрь объекта, который охранялся, сломав часть ограждения. Об этом сообщили американские военные.

Злоумышленники, вероятно, проникли на базу через забор, подложили неизвестное количество газовых баллонов и взорвали их.

В результате инцидента пострадавших нет.