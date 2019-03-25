В Японии на базе морской пехоты США неизвестные устроили взрывы
Об этом сообщает NHK .
"Взрывы произошли у входа на втором этаже офиса в Кэмп-Дзукеран, где находится командный центр американских войск в южной префектуре Японии", - говорится в сообщении.
Они проникли внутрь объекта, который охранялся, сломав часть ограждения. Об этом сообщили американские военные.
Злоумышленники, вероятно, проникли на базу через забор, подложили неизвестное количество газовых баллонов и взорвали их.
В результате инцидента пострадавших нет.
べ,米軍基地で爆発が!! pic.twitter.com/7oyils5M4R-セロウ(@ serow92) 23 августа 2015 г.
JAPAN: Multiple explosions at US military facility #Kanagawa in Sagamihara City http://t.co/z5lSUqHbIS pic.twitter.com/4KGdSMLUEG- RT (@RT_com) 23 августа 2015 г.
No evacuation over blasts at US #Sagami Depot facility, fire crews putting out fire http://t.co/z5lSUqHbIS #Kanagawa pic.twitter.com/dlYIBXh399- RT (@RT_com) 23 августа 2015 г.
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