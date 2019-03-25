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В Виннице начал делать операции первый в Украине робот-хирург

В Виннице появился американский робот-хирург da Vinci. С его помощью медики уже провели две успешные операции

Об этом сообщил главный врач медицинского центра "Инномед" Евгений Антонюк на своей странице в Facebook.

По своей сути робот da Vinci является ассистентом хирурга, потому что его действиями руководит врач, который сидит за специальным пультом.

По словам Антонюка, робот позволяет делать сложные операции или операции в труднодоступных местах: при раке матки, опухолевых процессах в кишечнике, простате и т.д. - "то есть в тех местах, где обычная и лапароскопическая хирургия, без разреза или с помощью прокола чрезвычайно сложная.

"Все операции почти бескровные: до трех-четырех миллилитров", - сообщил Антонюк.

 

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