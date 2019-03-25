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В Украину не пустили двух российских актеров из-за посещения Крыма


фото: dpsu.gov.ua
Пограничники не пропустили в Украину двух российских актеров за незаконные поездки в оккупированный Крым

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Двух актеров театра и кино, граждан России, не пропустили в Украину вчера именно из-за незаконного посещения Крыма", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГПСУ, один россиянин прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска, второй прилетел в Украину через аэропорт Одессы и планировал принять участие в съемках сериала.

Оба российских артиста незаконно посещали временно оккупированный Крым, отметили в ГПСУ.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о Владимире Селезневе и Ольге Филипповой.

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