В Украину не пустили двух российских актеров из-за посещения Крыма
25 марта, 2019, 16:19
Пограничники не пропустили в Украину двух российских актеров за незаконные поездки в оккупированный Крым
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Двух актеров театра и кино, граждан России, не пропустили в Украину вчера именно из-за незаконного посещения Крыма", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ГПСУ, один россиянин прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска, второй прилетел в Украину через аэропорт Одессы и планировал принять участие в съемках сериала.
Оба российских артиста незаконно посещали временно оккупированный Крым, отметили в ГПСУ.
По данным источников "Украинской правды", речь идет о Владимире Селезневе и Ольге Филипповой.
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-