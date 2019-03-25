В Украине за неделю от кори умерло четыре человека

25 марта, 2019, 16:14

За неделю уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 12-й недели 2019 года от осложнений болезни умерли четыре человека.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ, в течение 12-й недели 2019 года корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.

В ведомстве сообщили, что после нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти. По оперативным данным больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой (207 больных), Львовской (186), Киевской (177), Ровенской (157), а также в Киеве (203).

С начала года, с 28 декабря 2018 года до 12 марта 2019 года, корью заболели 32939 человек - 14830 взрослых и 18109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.