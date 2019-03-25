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В тюрьму в Британии передавали наркотики в крысах

В Британии в мужскую тюрьму неизвестные подбрасывали мертвых крыс с наркотиками

Об этом сообщает Sky News, передает УНИАН.

В английском городе Дорсет по периметру мужской тюрьмы были найдены тела трех мертвых крыс. Они сразу привлекли внимание, ведь их животы были зашиты.

После разрезания швов было обнаружено, что внутри грызуны были вычищены от внутренностей. Они служили как средство перемещения контрабанды на территорию тюрьмы. В крысах были мобильные телефоны, зарядные устройства, а также наркотики, среди которых и каннабис.

Сообщается, что этих крыс должен был забрать заключенный, который принимал участие в передаче на территорию тюрьмы запрещенных веществ и предметов.

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