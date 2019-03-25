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В Трампа призывают уволить посла США в Украине

В Трампа призывают отозвать с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критического заявления в администрации президента

Об этом написал сын президента США Дональд Трамп-младший в Twitter.

"Нам нужно больше Ричардов Гренелей (посол США в Германии, который стал известным после недавнего скандала из-за вопроса Северного потока-2 - ред.). И меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал он.

Кроме того, Дональд Трамп-младший опубликовал ссылку на статью в издании The Daily Wire.

В интервью на Fox News бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности посла из-за ее критические заявления в адрес администрации Трампа.

"Нынешний посол США Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент", - заявил экс-прокурор США.

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