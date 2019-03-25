В Трампа призывают уволить посла США в Украине
Об этом написал сын президента США Дональд Трамп-младший в Twitter.
"Нам нужно больше Ричардов Гренелей (посол США в Германии, который стал известным после недавнего скандала из-за вопроса Северного потока-2 - ред.). И меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал он.
Кроме того, Дональд Трамп-младший опубликовал ссылку на статью в издании The Daily Wire.
В интервью на Fox News бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности посла из-за ее критические заявления в адрес администрации Трампа.
"Нынешний посол США Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент", - заявил экс-прокурор США.
We need more @RichardGrenell 's and less of these jokers as ambassadors.- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 марта 2019 г.
Calls Grow To Remove Obama's US Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU
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