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В Сирии съемочная группа NBC подорвалась на фугасе


фото: REUTERS
В Сирии съемочная группа с NBC News подорвалась на фугасе, водитель автомобиля погиб, сотрудники NBC выжили

Об этом сообщил президент NBC News Ноа Оппенгейм.

Оппенгейм сказал, что "мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях, и мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем".

В заявлении не сказано, где именно в Сирии произошел взрыв.

Напомним, в середине января в результате мощного взрыва в городе Манбидж были ранены не менее 4 военных США.

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