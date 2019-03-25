В Сирии съемочная группа NBC подорвалась на фугасе
25 марта, 2019, 11:37
В Сирии съемочная группа с NBC News подорвалась на фугасе, водитель автомобиля погиб, сотрудники NBC выжили
Об этом сообщил президент NBC News Ноа Оппенгейм.
Оппенгейм сказал, что "мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях, и мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем".
В заявлении не сказано, где именно в Сирии произошел взрыв.
Напомним, в середине января в результате мощного взрыва в городе Манбидж были ранены не менее 4 военных США.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко