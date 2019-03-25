25 марта, 2019, 23:25

После нападения террористов в Сирии погибли трое российских военных

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации ведомства, тела погибших россиян доставили в Россию.

Также после поступления информации об исчезновении трех военных, непрерывно велись их поиски. Впрочем, имена погибших не сообщаются.

В министерстве заявили, что боевики, причастные к нападению, в результате которого погибли россияне, были убиты. По данным российского Минобороны, группа боевиков состояла из более чем 30 человек.

Инцидент произошел в конце февраля. Автомобиль, в котором ехали российские военные, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.