В Сирии погибли трое российских военных, попавших в засаду
25 марта, 2019, 23:25
После нападения террористов в Сирии погибли трое российских военных
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации ведомства, тела погибших россиян доставили в Россию.
Также после поступления информации об исчезновении трех военных, непрерывно велись их поиски. Впрочем, имена погибших не сообщаются.
В министерстве заявили, что боевики, причастные к нападению, в результате которого погибли россияне, были убиты. По данным российского Минобороны, группа боевиков состояла из более чем 30 человек.
Инцидент произошел в конце февраля. Автомобиль, в котором ехали российские военные, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.
- Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала лагерь беженцев в районе Серакиб, что входит в зону деэскалации в сирийском Идлибе, согласованную между президентами Турции и России.
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