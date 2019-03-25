В Сенате США обещают опубликовать собственный отчет по итогам расследования Мюллера
Об этом он написал в Twitter.
Он отметил, что комитет завершит свое расследование "в ближайшее время".
"В ближайшие недели и месяцы Комитет Сената по разведке завершит допросы, которые остались, и опубликует свой отчет о попытках РФ повлиять на выборы президента США", - заявил Берр.
In the coming weeks and months, the Senate Intelligence Committee will complete its remaining interviews and issue its reports on Russia's attempts to interfere in our US elections. 2/2- Richard Burr (@SenatorBurr) 24 марта 2019 г.
Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".
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