В Сенате США обещают опубликовать собственный отчет по итогам расследования Мюллера

25 марта, 2019, 11:53

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил о намерениях опубликовать дополнительный отчет по итогам расследования вмешательства РФ в выборах президента 2016 года

Об этом он написал в Twitter. Он отметил, что комитет завершит свое расследование "в ближайшее время".

"В ближайшие недели и месяцы Комитет Сената по разведке завершит допросы, которые остались, и опубликует свой отчет о попытках РФ повлиять на выборы президента США", - заявил Берр.

In the coming weeks and months, the Senate Intelligence Committee will complete its remaining interviews and issue its reports on Russia's attempts to interfere in our US elections. 2/2 - Richard Burr (@SenatorBurr) 24 марта 2019 г.

Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".