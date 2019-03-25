//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Сенате США обещают опубликовать собственный отчет по итогам расследования Мюллера


фото: REUTERS
Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил о намерениях опубликовать дополнительный отчет по итогам расследования вмешательства РФ в выборах президента 2016 года

Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что комитет завершит свое расследование "в ближайшее время".

"В ближайшие недели и месяцы Комитет Сената по разведке завершит допросы, которые остались, и опубликует свой отчет о попытках РФ повлиять на выборы президента США", - заявил Берр.

Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать