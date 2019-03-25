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В правительстве собираются изменить высоту посадочных платформ на остановках: чтобы они были наравне с транспортом


фото: 112.ua
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает предложение устройства на трамвайных остановках повышенных посадочных платформ на одном уровне с полом трамваев для безопасности дорожного движения и удобства пассажиров

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Трамвайные остановки, которые у нас существуют сейчас, к сожалению, нельзя назвать ни удобными, ни безопасными. Ведь для того, чтобы попасть в транспорт, пассажиру необходимо преодолеть большую разницу высоты между асфальтом и полом трамвая - это очень неудобно. А для маломобильных групп населения - людей с инвалидностью, пожилых людей или родителей с детьми в колясках - это вообще непреодолимое препятствие. Кроме того, опасность для пассажиров при выходе или входе в трамвай. Поэтому мы решили изменить соответствующую норму в ГСН. Эксперты сейчас анализируют положительный европейский опыт с тем, чтобы внедрить его и в Украине", - отметил он.

Парцхаладзе обратил внимание, что в большинстве городов Европы трамвайные остановки устраиваются с повышенными посадочными платформами. За счет подъема уровня проезжей части, на которой располагается такая платформа, она становится на одном уровне с полом трамвая.

Во-первых, это удобно для любых категорий пассажиров, во-вторых, создает препятствие для автомобилистов, заставляя их снизить скорость и остановиться перед платформой.

Согласно предложению, такие платформы могут устраиваться на проезжей части дороги путем поднятия ее до уровня пола трамвая и тротуара - в целом на 15 см. Попасть на такую платформу или сойти с нее можно с помощью пологих спусков или пандусов, которые устраиваются с обеих сторон платформы.

  • Напомним, ранее Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предложило проектировать в Украине так называемые "зеленые пути" (green tram tracks) - насаждения на путях движения трамваев.
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