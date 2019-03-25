В Одесской области поймали участника ИГ, который воевал в Сирии

25 марта, 2019, 17:15

В Одесской области задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Согласно полученным спецслужбой данным гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл на территорию Украины для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.

Сотрудники СБУ разыскали и задержали иностранца.

Сейчас к задержанному применен Экстрадиционный арест сроком 40 суток.