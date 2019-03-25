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В НАБУ не ответили, ведут ли дела по Богомолец и Денисовой


фото: radiosvoboda
Национальное антикоррупционное бюро Украины не подтвердило и не опровергло информацию о делах по Богомолец и Денисовой

Такой ответ поступил от НАБУ на запрос "Радио Свобода".

Комментируя информацию об открытых уголовных производствах в отношении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и главы комитета парламента по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, НАБУ отметил, что "тайной определяется информация, содержащая государственную, профессиональную, банковскую тайну, тайну досудебного расследования и другую, предусмотренную законом, тайну".

В ответе также отметили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, "сведения досудебного расследования разрешается разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

В СМИ появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по Денисовой и Богомолец по факту возможного декларирования недостоверной информации.

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