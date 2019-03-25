В МИД ответили, как проголосовать украинцам, находящимся в РФ

25 марта, 2019, 15:09

Украинцы, которые находятся в РФ, смогут проголосовать на выборах президента, только выехав на территорию другого государства

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

Глава МИД подчеркнул, что сотрудники ФСБ РФ отслеживают украинцев, посещавших консульства в России.

"У нас даже в последнее время падает количество консульских действий. Когда мы спрашиваем почему, то ответ прост - украинцы боятся приходить, поскольку потом к ним приходит ФСБ", - рассказал он.

Комментируя тезис о том, что если не открывает избирательные участки в РФ МИД тем самым лишило возможности проголосовать очень большого количества граждан Украины, министр отметил: "Во время последних президентских выборов на всех участках в России проголосовали 1100 человек ... Манипулировать тем, что миллионы украинцев не смогут проголосовать - не нужно ".