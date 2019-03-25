В МИД ответили, как проголосовать украинцам, находящимся в РФ
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.
Глава МИД подчеркнул, что сотрудники ФСБ РФ отслеживают украинцев, посещавших консульства в России.
"У нас даже в последнее время падает количество консульских действий. Когда мы спрашиваем почему, то ответ прост - украинцы боятся приходить, поскольку потом к ним приходит ФСБ", - рассказал он.
Комментируя тезис о том, что если не открывает избирательные участки в РФ МИД тем самым лишило возможности проголосовать очень большого количества граждан Украины, министр отметил: "Во время последних президентских выборов на всех участках в России проголосовали 1100 человек ... Манипулировать тем, что миллионы украинцев не смогут проголосовать - не нужно ".
- Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 357 официальных представителей международных организаций и иностранных государств для наблюдения за выборами президента Украины
- За выборами президента Украины будут наблюдать более 800 представителей ОБСЕ.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ пригласила Россию наблюдать за выборами в Украине. Его заместитель Александр Грушко заявил, что РФ планирует отправить наблюдателей в Украину.
- Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который не позволит гражданам государства-оккупанта быть наблюдателями на выборах в Украине. Верховная Рада приняла этот закон 7 февраля. Его поддержали 232 нардепа.
- 28 февраля вступил в силу соответствующий запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине.
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