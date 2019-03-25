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В Microsoft цифровые данные научились хранить в виде ДНК

Корпорация Microsoft совместно с инженерами из Университета Вашингтона разработала технологию хранения цифровых данных в виде ДНК

Система позволяет переводить данные y вид ДНК и раскодировать их, пишет Engadget .

Для перевода цифровых данных в ДНК инженеры разработали специальное устройство. Сначала они перевели биты (1 и 0) в ДНК (A, C, T, G), а затем сделали то же самое со словом HELLO.

Пока кодирование пятибайтного сообщение в ДНК занимает около 21 часа, однако в компании рассчитывают в ближайшее время ускорить этот процесс до 10-12 часов. В будущем хранение данных в виде ДНК позволит сократить площадь серверных центров.

Например, с нуклеотидной формы HELLO (01001000 01000101 01001100 01001100 01001111 в битах) получено примерно 1 мг ДНК, и только 4 мкг были сохранены для секвенирования.

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