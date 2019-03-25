В Китае из фильма "Богемская рапсодия" вырезали слово "гей" и поцелуй мужчин
25 марта, 2019, 18:12
Более двух минут (6 эпизодов) ЛГБТ-контента удалили из биографического фильма британской рок-группы Queen "Богемская рапсодия"
Об этом сообщает CNN.
Из фильма вырезали следующие сцены:
- сцена, где крупным планом показывают гениталии Меркьюри;
- поцелуй Меркьюри и его менеджера Пола;
- сцену, в которой подруга музыканта Мэри Остин называет его геем;
- все сцены со словом "гей";
- где будущий партнер Джим касается Меркьюри. Из-за того, что вырезали эту сцену, китайская аудитория не понимает, откуда появился партнер Меркьюри Джим
- съемки клипа I Want To Break Free, где участники Queen переодеты в женскую одежду
Отмечается, что в сцене, где у музыканта во время пресс-конференции прямо спрашивают о его сексуальной ориентации, словосочетание перевели как "половая жизнь", полностью изменив содержание вопроса.
Напомним, что в 2016 году китайские цензоры запретили показ "ненормального сексуального поведения", включая отношения геев и лесбиянок в телевизионных и онлайн-шоу.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко