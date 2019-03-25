В Китае из фильма "Богемская рапсодия" вырезали слово "гей" и поцелуй мужчин

25 марта, 2019, 18:12

Более двух минут (6 эпизодов) ЛГБТ-контента удалили из биографического фильма британской рок-группы Queen "Богемская рапсодия"

Об этом сообщает CNN.

Из фильма вырезали следующие сцены:

сцена, где крупным планом показывают гениталии Меркьюри;

поцелуй Меркьюри и его менеджера Пола;

сцену, в которой подруга музыканта Мэри Остин называет его геем;

все сцены со словом "гей";

где будущий партнер Джим касается Меркьюри. Из-за того, что вырезали эту сцену, китайская аудитория не понимает, откуда появился партнер Меркьюри Джим

съемки клипа I Want To Break Free, где участники Queen переодеты в женскую одежду

Отмечается, что в сцене, где у музыканта во время пресс-конференции прямо спрашивают о его сексуальной ориентации, словосочетание перевели как "половая жизнь", полностью изменив содержание вопроса.

Напомним, что в 2016 году китайские цензоры запретили показ "ненормального сексуального поведения", включая отношения геев и лесбиянок в телевизионных и онлайн-шоу.