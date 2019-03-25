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В Китае в результате стрельбы погибли 5 человек


фото: chinesetourists
На севере Китая, в регионе Внутренней Монголии, неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли пять человек
Об этом сообщает АР.

"(Местные) власти утверждают, что пять человек погибли во время стрельбы в районе Внутренней Монголии в Китае", - говорится в сообщении.

По информации Бюро общественной безопасности округа Кайлу, полиция арестовала нападающего.

Детали инцидента выясняются.

Как отмечается, преступления с использованием огнестрельного оружия в Китае редкость, поскольку частное владение им почти полностью запрещено. Однако его можно приобрести на "черном рынке" через онлайн-дилеров.

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