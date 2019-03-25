В Китае нашли тысячи древних окаменелостей животных и растений. Часть из них - до сих пор неизвестны науке

25 марта, 2019, 17:35

Ученые обнаружили тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 млн лет у реки Дансюй в провинции Хубэй, Китай. Мягкие ткани тела многих существ, в том числе кожа, глаза и внутренние органы, хорошо сохранились, что особенно необычно

Об этом пишет BBC.

Палеонтологи называют эти находки "сногсшибательными", особенно потому, что больше половины окаменелостей - это ранее не обнаруженные виды.

Исследователи собрали более 20 тыс. образцов, и до настоящего времени было проанализировано 4351, включая червей, медуз и водорослей. Они станут "очень важным источником в изучении раннего происхождения существ", сказал ВВС один из руководителей полевых работ, профессор Синлян Чжан из Северо-Западного университета Китая.

Это открытие особенно примечательно тем, что "большинство существ является мягкотелыми организмами, такими как медузы и черви, которые обычно не имеют шансов окаменеть", - отметил профессор Роберт Гейнс, геолог, который также принимал участие в исследовании.

Большинство окаменелостей, как правило, состоят из твердых тел животных, поскольку более твердые вещества, такие как кости, менее подвержены гниению и разложению.

Ученых особенно волнуют медузы и окаменелости морских анемонов, которые профессор Гейнс описывает как "не похожи ни на что, что я когда-либо видел. Их количество и разнообразие форм поражает воображение".

Между тем профессор Эллисон Дэйли, палеонтолог, которая не принимала участия в исследовании, но написала сопутствующий текст в журнал Science, рассказала, что эта находка - одна из самых значительных за последние 100 лет.

Сейчас исследовательская группа документирует другие образцы и проводит дополнительные буровые работы в регионе, чтобы узнать больше о местной экосистеме и процессе окаменения.