//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Китае клонировали овчарку по кличке "Шерлок Холмс"

Компания Sinogene Biotechnology по заказу Министерства общественной безопасности Китая клонировала лучшую полицейскую собаку по имени Хуахуанма, которую журналисты прозвали "пес Шерлок Холмс"

Как пишет The Guardian , если эксперимент будет признан удачным, в будущем китайская полиция поставит клонирования служебных собак на поток.

Хуахуанма работает в полицейском управлении города Пуэр и относится к местной разновидности овчарок. Сейчас ей семь лет, а с ее помощью полицейские раскрыли десятки убийств.

Клонированный щенок получил имя Кунцзюн. В ближайшие три месяца ученые и кинологи начнут обучение собаки по трем направлениям - поиск наркотиков, доказательств и контроль массовых скоплений граждан.

Если клонированная собака продемонстрирует ту же способность к обучению, и ее "оригинал", в ближайшее время правительство запустит массовое клонирование полицейских собак. Первый эксперимент по клонированию обошелся в $ 80 тыс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать