В Китае клонировали овчарку по кличке "Шерлок Холмс"
Как пишет The Guardian , если эксперимент будет признан удачным, в будущем китайская полиция поставит клонирования служебных собак на поток.
Хуахуанма работает в полицейском управлении города Пуэр и относится к местной разновидности овчарок. Сейчас ей семь лет, а с ее помощью полицейские раскрыли десятки убийств.
Клонированный щенок получил имя Кунцзюн. В ближайшие три месяца ученые и кинологи начнут обучение собаки по трем направлениям - поиск наркотиков, доказательств и контроль массовых скоплений граждан.
Если клонированная собака продемонстрирует ту же способность к обучению, и ее "оригинал", в ближайшее время правительство запустит массовое клонирование полицейских собак. Первый эксперимент по клонированию обошелся в $ 80 тыс.
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