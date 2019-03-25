В Китае клонировали овчарку по кличке "Шерлок Холмс"

25 марта, 2019, 13:23

Компания Sinogene Biotechnology по заказу Министерства общественной безопасности Китая клонировала лучшую полицейскую собаку по имени Хуахуанма, которую журналисты прозвали "пес Шерлок Холмс"

Как пишет The Guardian , если эксперимент будет признан удачным, в будущем китайская полиция поставит клонирования служебных собак на поток.

Хуахуанма работает в полицейском управлении города Пуэр и относится к местной разновидности овчарок. Сейчас ей семь лет, а с ее помощью полицейские раскрыли десятки убийств.

Клонированный щенок получил имя Кунцзюн. В ближайшие три месяца ученые и кинологи начнут обучение собаки по трем направлениям - поиск наркотиков, доказательств и контроль массовых скоплений граждан.

Если клонированная собака продемонстрирует ту же способность к обучению, и ее "оригинал", в ближайшее время правительство запустит массовое клонирование полицейских собак. Первый эксперимент по клонированию обошелся в $ 80 тыс.