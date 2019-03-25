В Киеве Mazda сбила насмерть мужчину и врезалась в забор

25 марта, 2019, 10:03

25 марта в Киеве в Подольском районе на улице Электриков на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, Mazda, которая двигалась со стороны Набережно-Рыбальской, на пешеходном переходе сбила мужчину. Он от полученных травм скончался на месте. Погибшему было около 30 лет.

На немалой скорости автомобиль занесло. Mazda перелетела через тротуар и врезалась в железный забор.