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В Еврокомиссии требуют заблокировать участие Италии в Новом шелковом пути и уменьшить влияние Китая в ЕС


фото: REUTERS
Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер призвал ЕС заблокировать участие Италии в китайском гигантском инфраструктурном проекте "Шелковый путь"

Об этом сообщает Euractiv.

"Расширение транспортных связей между Европой и Азией является полезным - пока автономия и суверенитет Европы не находятся под угрозой", - сказал Эттингер.

Немецкий еврокомиссар сказал, что он "с опаской видит, что стратегически важная инфраструктура, такая как энергетические сети, скоростные железнодорожные линии или гавани, в Италии и других европейских странах больше не в европейских, а в китайских руках".

Он отметил, что страны-члены ЕС иногда не учитывают национальных и европейских интересов, и предложил подумать "о введении европейского права вето или европейского механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию".

На прошлой неделе Италия подписала меморандум с Китаем в поддержку инициативы Пекина "Один пояс, один путь" (BRI). "В мире с гигантами, такими как Китай, Россия или наши партнеры в Соединенных Штатах, мы можем выжить, только если мы объединимся как ЕС. И если некоторые страны считают, что они могут делать умный бизнес с китайцами, то они будут удивлены, когда они проснутся и окажутся зависимыми. Китай - это не либеральная демократия", - сказал Маас.

Создание нового "Шелкового пути" уже поддержали ряд государств, в том числе Греция, Польша и Венгрия. При этом Германия и Франция, напротив, от участия в проекте отказались.

Инициатива имеет целью связать Китай морским и сухопутным путем с юго-восточной и центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой через инфраструктурную сеть на линии старого "Шелкового пути".

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