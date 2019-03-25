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В Донецкой области пообещали не отключать от электричества важные объекты

Важные инфраструктурные объекты в Донецкой области не будут отключать от электроснабжения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

"Важные инфраструктурные объекты не будут отключены от электроснабжения 26 марта", - написал Куц.

Он отметил, что участники совещания подготовили совместное обращение в Кабинет министров, профильные министерства о необходимости урегулирования ситуации на уровне правительства, а в дальнейшем и Верховной Рады (в части внесения соответствующих изменений в законодательство).

Напомним, в Донецкой области возникла угроза отключения от электроснабжения фильтровальных и насосных станций коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

 

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