В Донецкой области пообещали не отключать от электричества важные объекты

25 марта, 2019, 22:50

Важные инфраструктурные объекты в Донецкой области не будут отключать от электроснабжения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

"Важные инфраструктурные объекты не будут отключены от электроснабжения 26 марта", - написал Куц.

Он отметил, что участники совещания подготовили совместное обращение в Кабинет министров, профильные министерства о необходимости урегулирования ситуации на уровне правительства, а в дальнейшем и Верховной Рады (в части внесения соответствующих изменений в законодательство).

Напомним, в Донецкой области возникла угроза отключения от электроснабжения фильтровальных и насосных станций коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".