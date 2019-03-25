В Ботсване пилот угнал самолет после ссоры с женой, чтобы убить ее и себя
25 марта, 2019, 15:11
В африканской Ботсване мужчина поссорился с женой на вечеринке, похитил частный самолет и протаранил их дом, пытаясь ее убить
Об этом сообщает The Citizen.
Как сообщается, пилот Чарли Вильхоен с женой были на вечеринке в клубе пилотов на местном аэродроме. Произошел конфликт. Вильхоен сначала ругался, потом началась драка, в результате его попросили уйти.
Он ушел, но не вернулся домой, а украл легкомоторный самолет KingAir 200 в столице Габороне и прилетел в клуб с намерением убить всех, а также самого себя. Перед тем, как взлететь, он позвонил знакомому, который оставался на вечеринке, чтобы уточнить, до сих пор ли там находится его жена.
Пилот погиб на месте, кроме самого мужчины, никто из присутствующих больше не пострадал.
PLANE CRASH: RASESA AREA. BOTSWANA. pic.twitter.com/Lfz3EI4ykj- REZA (@crimeairnetwork) 23 марта 2019 г.
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