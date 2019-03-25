Умер рок-музыкант, повлиявший на творчество Дэвида Боуи, Тома Йорка и Стинга
Об этом в Twitter сообщил лейбл 4AD, что сотрудничал с Уокером, передает Еспресо.TV.
Скотт Уокер, музыкант британо-американского происхождения, считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории британского рока. О влиянии его творчества на себя неоднократно говорили Дэвид Боуи, солист Radiohead Том Йорк, Стинг и многие другие.
Уокер наибольшую известность получил в составе группы The Walker Brothers, с которым выступал с 1964 года.
Их песни возглавляли британские чарты, а после распада группы сольный альбом Скотта Уокера "Scott 2" повторил этот успех.
В Уокера было свое шоу на телеканале BBC. Последней работой музыканта стала музыка к фильму "Голос люкс" с Натали Портман в главной роли, премьера которого состоялась 4 сентября 2018 года на 75-м Венецианском кинофестивале.
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