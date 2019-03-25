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Украинский боксер выиграл 13-й подряд бой нокаутом


фото: RingSide24
Украинский боксер Сергей Богачук победил американца Клетиса Пендарвиса и получил 13-ю подряд победу нокаутом

Об этом сообщает Xsport .

В Лос-Анджелесе в поединке в среднем весе (до 72,6 кг) Богачук уже в первом раунде отправил Пендарвиса в нокдаун, пробив по корпусу. Второй раз американский боксер побывал на полу в третьем раунде после левого хука украинца. На четвертый раунд Пендарвис решил не выходить и отдал досрочную победу представителю Украины.

В общем 23-летний Сергей Богачук провел на профессиональном ринге 13 поединков и все бои выиграл нокаутом.

Украинца тренирует известный мексиканский специалист Абель Санчес, который также работает с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана.

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