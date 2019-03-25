Украинский боксер выиграл 13-й подряд бой нокаутом
25 марта, 2019, 11:26
Украинский боксер Сергей Богачук победил американца Клетиса Пендарвиса и получил 13-ю подряд победу нокаутом
Об этом сообщает Xsport .
В Лос-Анджелесе в поединке в среднем весе (до 72,6 кг) Богачук уже в первом раунде отправил Пендарвиса в нокдаун, пробив по корпусу. Второй раз американский боксер побывал на полу в третьем раунде после левого хука украинца. На четвертый раунд Пендарвис решил не выходить и отдал досрочную победу представителю Украины.
В общем 23-летний Сергей Богачук провел на профессиональном ринге 13 поединков и все бои выиграл нокаутом.
Украинца тренирует известный мексиканский специалист Абель Санчес, который также работает с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана.
- 9 декабря 2018 украинец Сергей Богачук получил 12 подряд досрочную победу на профессиональном ринге.
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