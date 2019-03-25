Украина с победы начала отбор в юношеское Евро-2019

25 марта, 2019, 15:05

Юношеская сборная Украины U-17 успешно начала решающий этап борьбы за выход в финальную часть Евро-2019

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В швейцарском Ньоне стартовали матчи элит-раунда в группе 5. Первым соперником команды Владимира Езерского была сборная Косово. Украинцы забили первый мяч на 19-й минуте: Виктор Близниченко подал угловой, а Арсений Батагов замкнул передачу партнера. Вскоре усилиями нападающего "Шахтера" Богдана Вьюнника сине-желтые удвоили свое преимущество.

Элитный раунд Евро-2019 (U-17). Группа 5

25 марта

Косово - Украина 0: 2

Голы: Батагов (19), Вьюнник (27)

Украина: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Вьюнник (Эмери, 87), Ванат (Рязанцев, 81), Судаков (Рубчинский, 80), Близниченко (Гончарук, 70), Батагов, Бражко, Кобылянский (Эгбуджуо, 70), Скорко

Следующий поединок юношеская команда Украины проведет против сверстников из Греции. Матч состоится в четверг, 28 марта.