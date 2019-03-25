Украина с победы начала отбор в юношеское Евро-2019
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
В швейцарском Ньоне стартовали матчи элит-раунда в группе 5. Первым соперником команды Владимира Езерского была сборная Косово. Украинцы забили первый мяч на 19-й минуте: Виктор Близниченко подал угловой, а Арсений Батагов замкнул передачу партнера. Вскоре усилиями нападающего "Шахтера" Богдана Вьюнника сине-желтые удвоили свое преимущество.
Элитный раунд Евро-2019 (U-17). Группа 5
25 марта
Косово - Украина 0: 2
Голы: Батагов (19), Вьюнник (27)
Украина: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Вьюнник (Эмери, 87), Ванат (Рязанцев, 81), Судаков (Рубчинский, 80), Близниченко (Гончарук, 70), Батагов, Бражко, Кобылянский (Эгбуджуо, 70), Скорко
Следующий поединок юношеская команда Украины проведет против сверстников из Греции. Матч состоится в четверг, 28 марта.
- Напомним, в отборе в Евро-2020 Украина на выезде сыграет с Люксембургом. Матч начнется сегодня в 21:45.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга.
- Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц дал характеристику наставнику украинской команды Андрею Шевченко.
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