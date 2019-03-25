Украина предложила Венгрии "подержать" газ к зиме в наших хранилищах, чтобы не иметь проблем с РФ

25 марта, 2019, 13:08

Укртрансгаз предлагает воспользоваться свободными мощностями украинских подземных газовых хранилищ, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение венгерских потребителей и избежать потенциальных угроз энергетической безопасности стран ЕС в случае остановки Россией транзита газа через Украину в 2019-2020 годах

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что Венгрия ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м. природного газа. Сейчас такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, который поступает в Венгрию через украинскую ГТС, около 20% - внутренняя добыча, а остальное импортируется из Австрии.

"Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. м. Нужно заметить, что около 60% российского газа, который поступает в австрийский газового хаба в Баумгартене также транспортируется через украинскую ГТС (ГИС Ужгород). Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа террито ией Украины в страны ЕС после 01.01.2020 ", - рассказали в Укртрансгазе.

В компании добавили, что сейчас Украина может предложить европейским заказчикам закачать около 12 млрд куб. м в ПХГ. Максимальная суточная мощность отбора из хранилищ может достичь до 260 млн куб. м.

"Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м / сут). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии. Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложении поставщикам из других стран Центральной и восточной Европы ", - говорится в сообщении.