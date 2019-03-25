Украина предложила Венгрии "подержать" газ к зиме в наших хранилищах, чтобы не иметь проблем с РФ
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что Венгрия ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м. природного газа. Сейчас такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, который поступает в Венгрию через украинскую ГТС, около 20% - внутренняя добыча, а остальное импортируется из Австрии.
"Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. м. Нужно заметить, что около 60% российского газа, который поступает в австрийский газового хаба в Баумгартене также транспортируется через украинскую ГТС (ГИС Ужгород). Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа террито ией Украины в страны ЕС после 01.01.2020 ", - рассказали в Укртрансгазе.
В компании добавили, что сейчас Украина может предложить европейским заказчикам закачать около 12 млрд куб. м в ПХГ. Максимальная суточная мощность отбора из хранилищ может достичь до 260 млн куб. м.
"Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м / сут). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии. Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложении поставщикам из других стран Центральной и восточной Европы ", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось 1 января 2020 завершается 10 летний транзитный контракт между НАК Нафтогаз Украины и российским Газпромом . Переговоры о подписании нового контракта проходят с участием Украины, России и Еврокомиссии.
- Между тем Газпром активно продвигает строительство обходных подводных газопроводов (Северный поток-2, Турецкий поток) и их наземных ответвлений.
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Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил , что Россия предостерегла европейские страны от противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и заявила о готовности к транзиту газа через Украину только на российских условиях.
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В Нафтогазе считают, что условия, которые Россия выдвигает по транзиту, противоречат европейским и украинским стандартам .
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Напомним, Бойко и Медведчук встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым . В ходе встречи в "Газпромиґ" заявили о готовности принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если она будет, и участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума.
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