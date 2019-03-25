Украина победила Россию в финале чемпионата Европы по стрельбе
25 марта, 2019, 11:56
Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук победили россиян в финале чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Об этом информирует Xsport .
На чемпионате Европы в хорватском Осиеке Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золото в миксте. В финале в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м они набрали 486 очков. На 0,9 десятых украинцы превзошли представителей России Виталина Бацарашкину и Артема Черноусова.
Женская сборная Украины по стрельбе стала серебряным призером в стрельбе с 10 м из пневматического пистолета. В финале наша команда в составе Елены Костевич и Анны Левковской уступила немкам со счетом 8:16. Третье место заняла команда России.
Кроме этого, украинец Павел Коростылев стал чемпионом Европы в упражнении ПП-3. В финале 21-летний спортсмен набрал 241,3 очка.
- Напомним, в январе украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук отобрали у россиян мировой рекорд в стрельбе на 10 м из пистолета в миксте.
- В мая 2017 года олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич вышла замуж за своего болельщика с Австрии.
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину