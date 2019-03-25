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Украина победила Россию в финале чемпионата Европы по стрельбе


фото: bigmir.net
Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук победили россиян в финале чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Об этом информирует Xsport .

На чемпионате Европы в хорватском Осиеке Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золото в миксте. В финале в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м они набрали 486 очков. На 0,9 десятых украинцы превзошли представителей России Виталина Бацарашкину и Артема Черноусова.

Женская сборная Украины по стрельбе стала серебряным призером в стрельбе с 10 м из пневматического пистолета. В финале наша команда в составе Елены Костевич и Анны Левковской уступила немкам со счетом 8:16. Третье место заняла команда России.

Кроме этого, украинец Павел Коростылев стал чемпионом Европы в упражнении ПП-3. В финале 21-летний спортсмен набрал 241,3 очка.

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