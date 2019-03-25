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УЕФА представил талисман Евро-2020


фото: УЄФА
Союз европейских футбольных ассоциаций представил символ чемпионата Европы-2020

В качестве Маскота на Евро-2020 выступит не только талисман, но и реальные люди.

УЕФА дал маскот имя Скиллзи. Кроме него, в команде талисманов также будут фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Сам Скиллзи также предпочитает фристайл и уличный футбол, как уверяют организаторы.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах по всей Европе.

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