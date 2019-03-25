УЕФА представил талисман Евро-2020
25 марта, 2019, 08:28
Союз европейских футбольных ассоциаций представил символ чемпионата Европы-2020
В качестве Маскота на Евро-2020 выступит не только талисман, но и реальные люди.
УЕФА дал маскот имя Скиллзи. Кроме него, в команде талисманов также будут фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Сам Скиллзи также предпочитает фристайл и уличный футбол, как уверяют организаторы.
What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were- UEFA EURO 2020 (UEFAEURO) 24 марта 2019 г.
Now it's time for to join
Show us YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах по всей Европе.
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