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Учителя из села в Кении признали лучшим в мире. Почему

Питер Табичи, учитель естествознания из Кении, который отдавал большую часть своей зарплаты на помощь бедным ученикам, стал лучшим в мире и получил премию в размере $ 1 млн

Об этом сообщает BBC.

В сообщении сказано, что 36-летний Питер Табичи, преподаватель естественных наук и член религиозного ордена францисканцев, стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize.

Этот учитель ежемесячно отдавал 80% своего заработка на учебники и форму беднейшим ученикам, многие из которых потеряли родителей. Его школе в селе Пвани постоянно не хватает средств.

Учитель рассказал, что его главной целью было показать, что наука для каждого ученика может стать светлым путем в будущее. Свой приз учитель также хотел бы направить на развитие африканской образования.

Судьи конкурса отметили, что его работа в школе "значительно улучшила успеваемость его учеников", и многие из них идет в колледж или университет, несмотря на то, что ресурсы в школах "сильно ограничены". Ученики Табичи становились победителями на национальных и международных научных конкурсах.

Справка:

Global Teacher Prize - мировой конкурс учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Международная премия была основана арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 млн долларов. Украинский этап премии инициировала общественная организация "Освитория". Цель общенационального конкурса - не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж самой профессии учителя.

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