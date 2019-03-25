Трамп и Меркель обсудили Украину в телефонном разговоре
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Белый дом и правительство Германии.
В заявлении Белого дома говорится, что разговор Трампа и Меркель касалась торговли, дискуссий по Brexit в Великобритании и будущих встреч.
Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла о финансировании НАТО.
Дональд Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно для собственной обороны, что становится финансовым бременем для США и ложится на плечи американских налогоплательщиков.
В то же время представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что разговор также касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем речь.
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