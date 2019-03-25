Только 18 народных избранников могут похвастаться тем, что более 25% законопроектов их соавторства вступили в силу

25 марта, 2019, 12:49

По результатам анализа, проведенного специалистами Гражданской сети "Опора", только 18 народных депутатов могут похвастаться тем, что за три года работы Верховной Рады VIII созыва что хотя бы один из четырех законопроектов их соавторства вступил в силу.

К списку депутатов с самым высоким показателем принятых законопроектов вошли: Глеб Загорий, Александр Грановский, Александр Третьяков, Константин Жеваго, Алексей Порошенко, Виктория Сюмар, Богдан Онуфрик, Андрей Павелко, Сергей Пашинский, Артур Герасимов, Ольга Белькова, Наталья Кацер-Бучковская, Сергей Куницын, Ольга Червакова, Максим Ефимов, Оксана Корчинская, Игорь Алексеев и Олег Великин.



Всего в течение трех лет деятельности Верховной Рады нынешнего созыва, действующими стали лишь 12% поданных законопроектов. Этот показатель существенно ухудшилось, относительно прошлых созывов. Так, в период III созыва действующими стали 28% законопроектов, IV - 23%, VI - 20%, в то время VIII - только 12%.



На ухудшение показателей повлияло существенное увеличение законопроектов, регистрируется народными избранниками. Если во время III созыва Верховной Рады было внесено 6046 инициатив, то уже во время ИV созыва их количество составляло 7 587. За время VI созыва было зарегистрировано 8159 инициатив,

Зато всего за три года нынешнего VIII созыва были внесены 10 470 проектов законов и постановлений. Таким образом, учитывая уже существующие статистические данные, парламент даже физически не сможет рассмотреть все представленные инициативы. Поэтому около трети зарегистрированных законопроектов в парламенте нынешнего созыва до сих пор обрабатываются в профильных комитетах.

"Народные депутаты Украины, безусловно, злоупотребляют правом индивидуальной законодательной инициативы. Нередко инициаторы проектов законов даже и не пытаются искать поддержки своих коллег, считая, что уже сам факт регистрации проекта является свидетельством эффективности их депутатской работы", - прокомментировал ситуацию Александр Клюжев, аналитик Гражданской сети ОПОРА