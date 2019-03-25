Только 18 народных избранников могут похвастаться тем, что более 25% законопроектов их соавторства вступили в силу
К списку депутатов с самым высоким показателем принятых законопроектов вошли: Глеб Загорий, Александр Грановский, Александр Третьяков, Константин Жеваго, Алексей Порошенко, Виктория Сюмар, Богдан Онуфрик, Андрей Павелко, Сергей Пашинский, Артур Герасимов, Ольга Белькова, Наталья Кацер-Бучковская, Сергей Куницын, Ольга Червакова, Максим Ефимов, Оксана Корчинская, Игорь Алексеев и Олег Великин.
Всего в течение трех лет деятельности Верховной Рады нынешнего созыва, действующими стали лишь 12% поданных законопроектов. Этот показатель существенно ухудшилось, относительно прошлых созывов. Так, в период III созыва действующими стали 28% законопроектов, IV - 23%, VI - 20%, в то время VIII - только 12%.
На ухудшение показателей повлияло существенное увеличение законопроектов, регистрируется народными избранниками. Если во время III созыва Верховной Рады было внесено 6046 инициатив, то уже во время ИV созыва их количество составляло 7 587. За время VI созыва было зарегистрировано 8159 инициатив,
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