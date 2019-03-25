//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Telegram добавил функции, которые не позволят использовать переписку человека против нее. Какие именно

Telegram представил обновление мессенджера c новыми настройками управления личной перепиской и улучшенным поиском

Об этом говорится в блоге мессенджера.

В Telegram 5.5 пользователи получили новые возможности контролировать личную переписку. Если раньше функция "Удаление сообщения" удаляла только собственные сообщения, отправленные в течение 48 часов, то теперь можно удалить любое полученное или отправленное сообщение без ограничений во времени. При этом сообщение исчезнет и у собеседника.

Для обеспечения конфиденциальности разработчики добавили возможность ограничить пересылки сообщений. Если активировать эту функцию, имя автора в переадресован сообщении будет некликабельным. Также появилась возможность отключать возможность просмотра посторонними изображение профиля.

Обновился раздел "Настройка": новый строку поиска позволит быстрее находить нужные функции мессенджера. В строке поиска теперь отображаются ответы на часто задаваемые вопросы, которые есть в разделе FAQ.

В мобильном клиенте Telegram добавлен поиск по емодзи, GIF и стикеры. После набора первого слова в сообщении приложение подскажет соответствующие емодзи, добавлен поиск отдельных стикеров по ключевым словам.

Видеосообщения и большие GIF-файлы теперь работают в потоковом режиме - вы можете начать пересматривать не дожидаясь окончания загрузки файла. В мессенджер также добавили поддержку технологий, озвучивают то, что происходит на экране смартфона - VoiceOver на iOS и TalkBack на Android.

По мнению Павла Дурова, объем личных данных, которые хранятся в личных переписках становится все больше, и в ближайшие десятилетия увеличится в несколько раз. Он считает, что несмотря на весь прогресс в шифровании и приватности, у людей очень небольшой контроль над собственными данными и это надо исправлять.

"За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей. Большинство логов переписки хранится где-то во входящих сообщениях в других людей, вне нашего доступа. Отношения начинаются и заканчиваются, но переписка с бывшими друзьями и коллегами остается доступным навсегда. Старый сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использованы против вас через десятилетия. Поспешное сообщение, отправленное подруге в школе, может настичь вас в 2030 году, когда вы решите баллотироваться в мэры. Мы не можем отправиться в прошлое и удалить данные у других людей. Не могли. До сегодняшнего дня ", - комментирует Павел Дуров.

Команда Дурова понимает, что функцию удаления сообщений можно использовать во вред, но по их мнению, "польза от контроля над цифровым отпечатком важнее".

"Просматривая сообщения в Telegram сейчас, я не хотел бы удалять что-то у своих собеседников. Но все же, впервые за 23 года использования личных сообщений я чувствую себя по-настоящему свободным и держу все под контролем", - добавляет Дуров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать