Telegram добавил функции, которые не позволят использовать переписку человека против нее. Какие именно

25 марта, 2019, 11:03

Telegram представил обновление мессенджера c новыми настройками управления личной перепиской и улучшенным поиском

Об этом говорится в блоге мессенджера.

В Telegram 5.5 пользователи получили новые возможности контролировать личную переписку. Если раньше функция "Удаление сообщения" удаляла только собственные сообщения, отправленные в течение 48 часов, то теперь можно удалить любое полученное или отправленное сообщение без ограничений во времени. При этом сообщение исчезнет и у собеседника.

Для обеспечения конфиденциальности разработчики добавили возможность ограничить пересылки сообщений. Если активировать эту функцию, имя автора в переадресован сообщении будет некликабельным. Также появилась возможность отключать возможность просмотра посторонними изображение профиля.

Обновился раздел "Настройка": новый строку поиска позволит быстрее находить нужные функции мессенджера. В строке поиска теперь отображаются ответы на часто задаваемые вопросы, которые есть в разделе FAQ.

В мобильном клиенте Telegram добавлен поиск по емодзи, GIF и стикеры. После набора первого слова в сообщении приложение подскажет соответствующие емодзи, добавлен поиск отдельных стикеров по ключевым словам.

Видеосообщения и большие GIF-файлы теперь работают в потоковом режиме - вы можете начать пересматривать не дожидаясь окончания загрузки файла. В мессенджер также добавили поддержку технологий, озвучивают то, что происходит на экране смартфона - VoiceOver на iOS и TalkBack на Android.

По мнению Павла Дурова, объем личных данных, которые хранятся в личных переписках становится все больше, и в ближайшие десятилетия увеличится в несколько раз. Он считает, что несмотря на весь прогресс в шифровании и приватности, у людей очень небольшой контроль над собственными данными и это надо исправлять.

"За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей. Большинство логов переписки хранится где-то во входящих сообщениях в других людей, вне нашего доступа. Отношения начинаются и заканчиваются, но переписка с бывшими друзьями и коллегами остается доступным навсегда. Старый сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использованы против вас через десятилетия. Поспешное сообщение, отправленное подруге в школе, может настичь вас в 2030 году, когда вы решите баллотироваться в мэры. Мы не можем отправиться в прошлое и удалить данные у других людей. Не могли. До сегодняшнего дня ", - комментирует Павел Дуров.

Команда Дурова понимает, что функцию удаления сообщений можно использовать во вред, но по их мнению, "польза от контроля над цифровым отпечатком важнее".

"Просматривая сообщения в Telegram сейчас, я не хотел бы удалять что-то у своих собеседников. Но все же, впервые за 23 года использования личных сообщений я чувствую себя по-настоящему свободным и держу все под контролем", - добавляет Дуров.