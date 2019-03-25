США напомнили РФ о суверенитете Украины и призвали освободить моряков
Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", - говорится в сообщении.
Дипломаты призвали Россию немедленно вернуть украинских военнопленных.
"Задержание Россией этих моряков - так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, - ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть в Украину задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.
(1/2) Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 марта 2019 г.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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