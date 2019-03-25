США напомнили РФ о суверенитете Украины и призвали освободить моряков

25 марта, 2019, 17:45

Посольство США в Украине призвало Россию немедленно вернуть захваченных украинских моряков и судна

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", - говорится в сообщении.

Дипломаты призвали Россию немедленно вернуть украинских военнопленных.

"Задержание Россией этих моряков - так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, - ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть в Украину задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.

(1/2) Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 марта 2019 г.