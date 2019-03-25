Спецслужбы РФ заводят досье на посетителей посольства Украины, - Климкин

25 марта, 2019, 14:04

Российские спецслужбы контролируют посетителей посольства Украины в России

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает LB.ua .

"Мы прекрасно знаем, что в России происходит. У нас в последнее время падает количество консульских действий. И когда мы спрашиваем - почему, то ответ прост - украинские граждане боятся приходить. Поскольку к людям приходят с ФСБ и говорят: вы были в украинском посольстве, теперь объясните - зачем. И вы внесены в соответствующую картотеку ", - рассказал министр.

По его словам, спецслужбы также приходят даже к тем, чьи телефоны были зафиксированы в мобильных сетях возле посольства, и таких фактов "не один, не пять и не десять".

Климкин также подтвердил, что в Украине не будет наблюдателей от РФ.