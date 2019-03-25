Спецслужбы РФ заводят досье на посетителей посольства Украины, - Климкин
25 марта, 2019, 14:04
Российские спецслужбы контролируют посетителей посольства Украины в России
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает LB.ua .
"Мы прекрасно знаем, что в России происходит. У нас в последнее время падает количество консульских действий. И когда мы спрашиваем - почему, то ответ прост - украинские граждане боятся приходить. Поскольку к людям приходят с ФСБ и говорят: вы были в украинском посольстве, теперь объясните - зачем. И вы внесены в соответствующую картотеку ", - рассказал министр.
По его словам, спецслужбы также приходят даже к тем, чьи телефоны были зафиксированы в мобильных сетях возле посольства, и таких фактов "не один, не пять и не десять".
Климкин также подтвердил, что в Украине не будет наблюдателей от РФ.
- Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который не позволит гражданам государства-оккупанта быть наблюдателями на выборах в Украине. Верховная Рада приняла этот закон 7 февраля. Его поддержали 232 нардепа.
- 28 февраля вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который запрещает гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине.
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