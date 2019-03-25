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САП и НАБУ закрыли дело против экс-заместителя главы АП при Януковиче Портнова, - СМИ


фото: voicesevas
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли уголовное производство против экс-заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова

Об этом theБабелю сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, производство закрыто. Из-за статьи, которую суд признал неконституционной. Все производства по этой статье должны быть закрыты", - отметил инсайдер.

По данным СМИ, уголовное производство касалось получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн гривен.

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