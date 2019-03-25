САП и НАБУ закрыли дело против экс-заместителя главы АП при Януковиче Портнова, - СМИ
25 марта, 2019, 18:15
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли уголовное производство против экс-заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова
Об этом theБабелю сообщил источник в правоохранительных органах.
"Да, производство закрыто. Из-за статьи, которую суд признал неконституционной. Все производства по этой статье должны быть закрыты", - отметил инсайдер.
По данным СМИ, уголовное производство касалось получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн гривен.
- Ранее эксперт Андрей Миселюк заявлял о взаимодействии Портнова и "антикоррупционеров".
- 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Затем КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение.
- В начале марта НАБУ закрыло производство относительно незаконного обогащения Труханова
- В НАБУ сказали, сколько закрыли дел из-за отмены статьи о незаконном обогащении
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